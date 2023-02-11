Фанаты «Барселоны» слабо покупают футболку с 10 номером после ухода Месси

Вскоре после ухода из «Барселоны» Лионеля Месси игровой номер 10 получил талантливый нападающий Ансу Фати. С тех пор футболки с номером 10 болельщики «сине-гранатовых» покупают слабо, на что обращают внимание журналисты издания AS.

Учитывая финансовые проблемы, продажи футболок занимают важное место для «Барселоны». Не исключено, что руководители каталонского клуба инициируют передачу номера 10 более статусному футболисту.

В настоящий момент фанаты «Барселоны» предпочитают покупать футболки Гави, Педри и Роберта Левандовски. Если кто-то из них возьмёт номер 10, то продажи футболок могут ещё сильнее вырасти.