Альба оценил перспективы Гави в «Барселоне»

Фланговый защитник каталонской «Барселоны» Жорди Альба рассказал, что думает о 18-летнем полузащитнике команды Гави.

«Гави - зверь. Этот игрок много дает нашей команде. Он уже достаточно зрелый футболист. Конечно, ему еще стоит многое изучить, но уже понятно, что Гави будет важным игроком для «Барселоны» и сборной Испании», - приводятся слова Альбы на страницах газеты Marca.

Контракт Гави с «сине-гранатовыми» рассчитан до 2026 года. Трансферная стоимость хавбека оценивается в 90 миллионов евро.

В нынешнем розыгрыше испанского чемпионата полузащитник провел 20 матчей, забил один мяч и сделал две результативные передачи.