«Реал» принял решение по Асенсио

Атакующий полузащитник Марко Асенсио может остаться в мадридском «Реале». Как информирует El Debate, руководство «королевского» клуба готово предложить ему новый долгосрочный трудовой договор на четыре года с повышением заработной платы.

Источник отмечает, что «сливочные» увеличат оклад Асенсио с 4,5 до 4,8 миллиона евро в год. При этом агент игрока Жорже Мендеш настаивает на 5,5 миллиона евро, однако «Реал» не собирается идти на условия представителя футболиста.

Срок действующего контракта 27-летнего игрока с «Реалом» истекает по завершении нынешнего сезона. Его трансферная стоимость оценивается в 25 миллионов евро.