В «Атлетико» приняли решение по Эрмосо

27-летний испанский защитник Марио Эрмосо продолжит выступления за мадридский «Атлетико». По сообщениям Todofichajes, в стане «матрасников» довольны игрой футболиста в нынешнем сезоне и не планируют расставаться с ним.

Эрмосо выступает за мадридский топ-клуб с июля 2019 года. Срок действующего трудового соглашения Марио с «матрасниками» рассчитан до окончания сезона-2023/2024. Трансферная стоимость игрока оценивается в 14 миллионов евро.

В текущем розыгрыше чемпионата Испании защитник поучаствовал в восьми встречах, в которых забил два мяча, получил желтую карточку и один раз схлопотал удаление.