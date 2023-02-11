Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

В «Атлетико» приняли решение по Эрмосо

11 Февраля 2023 • 08:18 Комментировать

27-летний испанский защитник Марио Эрмосо продолжит выступления за мадридский «Атлетико». По сообщениям Todofichajes, в стане «матрасников» довольны игрой футболиста в нынешнем сезоне и не планируют расставаться с ним.

Эрмосо выступает за мадридский топ-клуб с июля 2019 года. Срок действующего трудового соглашения Марио с «матрасниками» рассчитан до окончания сезона-2023/2024. Трансферная стоимость игрока оценивается в 14 миллионов евро.

В текущем розыгрыше чемпионата Испании защитник поучаствовал в восьми встречах, в которых забил два мяча, получил желтую карточку и один раз схлопотал удаление.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Марио Эрмосо
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
11.02.23 в 18:15
Альмерия Альмерия
Бетис Бетис
2.85 3.25 2.60
Видео
11.02.23 в 20:30
Севилья Севилья
Мальорка Мальорка
2.03 3.35 4.00
Видео
11.02.23 в 23:00
Валенсия Валенсия
Атлетик Б Атлетик Б
2.95 3.30 2.55
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 11 Февраля
09:11 · Испания. Ла Лига
Стало известно, в каком случае «Барселона» продаст Фати
08:18 · Испания. Ла Лига
В «Атлетико» приняли решение по Эрмосо
07:22 · Россия. Премьер-лига
Абидаль рассказал, какого игрока из РПЛ просматривала «Барселона»
07:05 · Италия. Серия А
Джованни Симеоне может перейти в испанский клуб
06:16 · Италия. Серия А
«Севилья» нацелилась на полузащитника «Лацио»
05:38 · Италия. Серия А
Назван клуб, который мечтает тренировать Анчелотти
04:19 · Англия. Премьер-лига
Стали известны три клуба с наибольшим владением мячом в топ-5 лигах Европы
03:48 · Испания. Ла Лига
Защита «Барселоны» - лучшая в топ-5 чемпионатах Европы
02:40 · Испания. Ла Лига
«Кадис» повторил свой клубный рекорд в Ла Лиге
01:12 · Испания. Ла Лига
Алехандро Бальде: «Перед началом сезона не мог представить, что буду играть так часто»
00:58 · Испания. Ла Лига
«Кадис» обыграл «Жирону» и подвинул «Валенсию» в зону вылета
00:41 · Испания. Ла Лига
Бальде: «Хочу на долгие годы остаться в «Барселоне»
00:23 · Испания. Ла Лига
Тер Штеген: «Хави научил команду выигрывать сложные матчи»
10 Февраля
23:24 · Испания. Ла Лига
Сетьен: «Игра против «Барселоны» мотивирует нас, восхищаюсь Хави»
22:35 · Испания. Ла Лига
«Барселона» продолжает работу над трансфером игрока, с подписанием которого опоздала на 18 секунд в январе
Все новости
Рекомендуем