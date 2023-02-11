«Кадис» повторил свой клубный рекорд в Ла Лиге

Двадцать первый тур испанского чемпионата начался с уверенной победы «Кадиса» над «Жироной» - хозяева забили два мяча еще в первом тайме и уверенно довели игру до нужного результата.

Как оказалось, «Кадис» не проигрывает дома уже в восьми матчах Ла Лиги, причем этот отрезок включал в себя не только успех в игре с «Жироной», но и победу над мадридским «Атлетико».

В последний раз «Кадис» проиграл дома в матче чемпионата в пятом туре, это были 0:4 от «Барселоны». Эта серия является рекордной в истории клуба с юга Испании, в предыдущий раз нечто подобное имело место в феврале далекого 1992 года.