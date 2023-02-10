Раскрыты трансферные планы «Реала» на лето

В мадридском «Реале» определились с позициями, которые необходимо усилить в ближайшем будущем. Как сообщает The Athletic, «королевский» клуб сосредоточен на поиске атакующих игроков.

Перед стартом сезона-2023/2024 руководство «сливочных» хочет подписать нового центрфорварда, который сможет заменять на острие атаки 35-летнего Карима Бензема. Кроме того, мадридцы подыскивают усиление на фланги нападения.

Ранее в СМИ сообщалось об интересе «Реала» к вингеру мюнхенской «Баварии» Кингсли Коману. Также не исключается переезд нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе на «Сантьяго Бернабеу».