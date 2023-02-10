Левандовски оценил работу Хави в «Барселоне»

Центрфорвард каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски высказался о главном тренере «сине-гранатовых» Хави Эрнандесе.

«Работая с этим тренером, я понимаю, что все делаю правильно. Хави придает мне уверенность. В команде все верят в него. Игроки уверены, что он выбрал правильный вектор развития. Хави четко разделяет амплуа игрока и тренера, поэтому ему сопутствует успех», - передает слова польского бомбардира газета Marca.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании Левандовски принял участие в 17 поединках, отметившись 14 забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.