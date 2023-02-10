«Реал Сосьедад» объявил о продлении контракта с полузащитником Микелем Оярсабалем. 25-летний футболист поставил подписи под трудовым соглашением, рассчитанным до завершения сезона 2027/2028.

Микель Оярсабаль проводит в «Реале Сосьедад» всю свою карьеру. За первую команду полузащитник отыграл 281 матч. В них Оярсабаль записал на свой счёт 80 голов и 49 результативных передач на партнёров.

На текущий момент «Реал Сосьедад» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. Ближайший матч Ла Лиги команда проведёт в понедельник, 13 февраля, – против «Эспаньола» на поле соперника.