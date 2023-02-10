Дело Дани Алвеса: раскрыты данные экспертизы

Дани Алвес остаётся в заключении. Бывший футболист «Барселоны» ожидает суда после обвинения в сексуальном насилии.

На страницах El Pais вышел материал, в котором раскрываются данные экспертизы, проведённой в рамках расследования. Так, сперма Дани Алвеса была обнаружена на теле и одежде жертвы, а также на полу туалета ночного клуба.

Отмечается, что результаты экспертизы ставят под сомнение позицию защиты футболиста. Дани Алвес уже несколько раз менял свои показания.

В последнее время Дани Алвес выступал за «Пумас» в Мексике. Впрочем, на фоне этого скандала клуб расторг контракт с бразильцем.