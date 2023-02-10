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Бразильская конфедерация выступила с заявлением об Анчелотти

10 Февраля 2023 • 19:30 Комментировать

Бразильская футбольная конфедерация (CBF) опубликовала заявление на страницах своего сайта. Оно касается новости о том, что летом главным тренером сборной Бразилии станет Карло Анчелотти. Сообщалось, что опытный итальянский тренер уже согласился на эту работу, и стороны обсуждают детали контракта.

«Новость о том, что тренер «Реала» Карло Анчелотти станет новым тренером сборной Бразилии, не соответствует действительности. Президент CBF Эднальдо Родригес заявляет, что вопрос будет решаться прозрачно, и что имя нового тренера будет объявлено в нужное время», - говорится в заявлении.

Действующий контракт Карло Анчелотти с «Реалом» рассчитан до средины 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Сборная Бразилии
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