Бразильская конфедерация выступила с заявлением об Анчелотти

Бразильская футбольная конфедерация (CBF) опубликовала заявление на страницах своего сайта. Оно касается новости о том, что летом главным тренером сборной Бразилии станет Карло Анчелотти. Сообщалось, что опытный итальянский тренер уже согласился на эту работу, и стороны обсуждают детали контракта.

«Новость о том, что тренер «Реала» Карло Анчелотти станет новым тренером сборной Бразилии, не соответствует действительности. Президент CBF Эднальдо Родригес заявляет, что вопрос будет решаться прозрачно, и что имя нового тренера будет объявлено в нужное время», - говорится в заявлении.

Действующий контракт Карло Анчелотти с «Реалом» рассчитан до средины 2024 года.