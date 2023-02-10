Бензема остаётся в «Реале» - Анчелотти подтвердил

Нападающий Карим Бензема продолжит выступать за мадридский «Реал» в следующем сезоне. Очевидно, что контракт французского футболиста уже был продлён до средины 2024 года, о чём некоторые СМИ писали ещё несколько месяцев назад.

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подтвердил тот факт, что Карим Бензема остаётся в команде.

«Карим будет нашим девятым номером и в следующем сезоне. И он, как всегда, покажет себя великолепно», - сказал Анчелотти, чьи слова в социальных сетях приводит авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Напомним, что в прошлом году Карим Бензема выиграл «Золотой мяч».