В «Реале» не подтверждают уход Анчелотти

В пятницу в прессе появилась информация о том, что Карло Анчелотти уйдёт из «Реала» в сборную Бразилии по завершению клубного сезона. Сообщалось, что итальянец уже дал согласие, и что стороны прорабатывают детали трёхлетнего контракта.

Впрочем, журналисты из The Athletic опровергают появившиеся сообщения. По данным источника, в «Реале» и в окружении Карло Анчелотти не подтверждают договорённость тренера о работе с бразильской сборной.

Отмечается, что Бразильская конфедерация футбола в ближайшее время может выступить с заявлением на фоне появившихся слухов.

Действующий контракт Карло Анчелотти с «Реалом» рассчитан до средины 2024 года.