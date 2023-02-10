Левандовски поделился эмоциями от первого трофея в «Барселоне»

В прошлом месяце «Барселона» выиграла Суперкубок Испании, обыграв в финальном матче «Реал» со счётом 3:1. Главный форвард каталонской команды Роберт Левандовски поделился своими эмоциями от первого трофея в Испании.

«Должен сказать, что после завоевания первого трофея я почувствовал, как хорошо быть здесь, в «Барселоне». Я уже выиграл один титул с этим клубом. Конечно, теперь мы можем подумать о новых титулах в будущем», - сказал Левандовски beINSPORTS.

«Барселона» на текущий момент лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании. Ближайшего преследователя в лице «Реала» каталонцы опережают на восемь очков.