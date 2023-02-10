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Чемпионат Испании. Ла Лига

Альба рассказал об эмоциях от ухода Пике из футбола

10 Февраля 2023 • 18:02 Комментировать

Фланговый защитник каталонской «Барселоны» Жорди Альба высказался об уходе из футбола Херарда Пике. 36-летний футболист принял решение повесить бутсы на гвоздь перед чемпионатом мира – 2022.

«Уход Пике - болезненный момент. Херард был важным звеном команды, в раздевалке создавал отличную атмосферу. Пике - это футболист, который очень многое дал «Барселоне», - передает слова Альбы газета Marca.

Пике является воспитанником футбольной академии «сине-гранатовых». В составе каталонского клуба защитник выиграл 30 трофеев. Херард играл за «Барселону» с 2008 по 2022 год.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Херард Пике Жорди Альба
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