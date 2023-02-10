Анчелотти уйдёт из «Реала» в сборную Бразилии

Карло Анчелотти согласился сменить «Реал» на сборную Бразилии по завершению сезона 2022/2023. Об этом рассказывает бразильский филиал ESPN.

Отмечается, что в ближайшее время о скором назначении Карло Анчелотти никто объявлять не будет. При этом бразильцы из «Реала» якобы уже были проинформированы о ситуации.

Карло Анчелотти подпишет контракт, согласно которому он будет тренировать сборную Бразилии до завершения чемпионата мира 2026 года. Принципиальная договорённость была достигнута, и теперь стороны дорабатывают детали контракта.

Напомним, что после чемпионата мира - 2022 должность главного тренера сборной Бразилии оставил Тите.