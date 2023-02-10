Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти уйдёт из «Реала» в сборную Бразилии

10 Февраля 2023 • 16:56 Комментировать (1)

Карло Анчелотти согласился сменить «Реал» на сборную Бразилии по завершению сезона 2022/2023. Об этом рассказывает бразильский филиал ESPN.

Отмечается, что в ближайшее время о скором назначении Карло Анчелотти никто объявлять не будет. При этом бразильцы из «Реала» якобы уже были проинформированы о ситуации.

Карло Анчелотти подпишет контракт, согласно которому он будет тренировать сборную Бразилии до завершения чемпионата мира 2026 года. Принципиальная договорённость была достигнута, и теперь стороны дорабатывают детали контракта.

Напомним, что после чемпионата мира - 2022 должность главного тренера сборной Бразилии оставил Тите.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Сборная Бразилии
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
One Live
10 Февраля 2023 в 17:59
У Бразилии появился шанс выиграть ЧМ)
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
10.02.23 в 23:00
Кадис Кадис
Жирона Жирона
2.60 3.30 2.80
Видео
11.02.23 в 18:15
Альмерия Альмерия
Бетис Бетис
2.85 3.25 2.60
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 10 Февраля
18:02 · Испания. Ла Лига
Альба рассказал об эмоциях от ухода Пике из футбола
16:19 · Испания. Ла Лига
Тчуамени: «Я знал, что в «Реале» игроки испытывают большое давление»
16:13 · Испания. Ла Лига
Лапорта: «У Бускетса были варианты в январе, но он решил остаться»
16:09 · Испания. Ла Лига
Альба: «Чемпионская гонка Ла Лиги в руках «Барселоны»
16:03 · Испания. Ла Лига
«Вильярреал» - «Барселона»: прогноз и ставки от БК Pinnacle
15:46 · Испания. Ла Лига
Альба: «Сетьен проделал хорошую работу в «Барселоне», в провале больше были виноваты игроки»
15:40 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Не можем дождаться завтрашнего финала»
15:28 · Испания. Ла Лига
Шерки: «Все знают, что я мечтаю выступать за «Реал» Мадрид»
15:22 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Работа в сборной Бразилии? Ничего не могу об этом сказать»
15:14 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Модрич и Вальверде чувствуют себя лучше после чемпионата мира»
15:09 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «До чемпионата мира сезон складывался для «Реала» очень хорошо»
14:09 · Англия. Премьер-лига
Журналист Фальк: «Думаю, самый приоритетный вариант для Гвардиола – это «Ливерпуль»
13:48 · Испания. Ла Лига
Мариано хочет остаться в «Реале», но клуб не разделяет его желания
13:04 · Германия. Бундеслига
«Реал» может усилить атаку игроком «Баварии»
12:59 · Германия. Бундеслига
«Барселона» продолжает следить за Маркусом Тюрамом
Все новости
Рекомендуем