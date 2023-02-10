Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Альба высказался о своём будущем в «Барселоне»

10 Февраля 2023 • 12:53 Комментировать

Фланговый защитник Жорди Альба не планирует уходить из каталонской «Барселоны» по завершении нынешнего сезона. Об этом он рассказал в беседе с журналистом газеты Marca.

«Я хотел бы остаться в «Барселоне» и полностью выполнить свой контракт. Это моя главная цель сейчас. Я готов пойти на сокращение заработной платы, если клуб потребует. Если я пойму, что не в состоянии приносить пользу команде, то первым попрошу об уходе», - передает слова защитника газета Marca.

Действующее трудовое соглашение Альбы с «сине-гранатовыми» рассчитано до середины 2024 года. В текущем сезоне защитник провел 19 поединков, в которых отметился голом и результативным пасом.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жорди Альба
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
10.02.23 в 23:00
Кадис Кадис
Жирона Жирона
2.60 3.30 2.80
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 10 Февраля
13:04 · Германия. Бундеслига
«Реал» может усилить атаку игроком «Баварии»
12:59 · Германия. Бундеслига
«Барселона» продолжает следить за Маркусом Тюрамом
12:53 · Испания. Ла Лига
Альба высказался о своём будущем в «Барселоне»
12:36 · Испания. Ла Лига
Иньиго Мартинес ещё не исключает переход в «Барселону»
12:29 · Испания. Ла Лига
Азар открыт к тому, чтобы покинуть «Реал» летом
12:15 · Испания. Ла Лига
Мбаппе хочет покинуть «ПСЖ» и перейти в «Реал»
12:05 · Германия. Бундеслига
В «Реале» пристально следят за успехами Хаби Алонсо во главе леверкузенского «Байера»
11:59 · Испания. Ла Лига
Зидан назвал условие для возвращения в «Реал»
11:46 · Испания. Ла Лига
Рауль может возглавить «Реал», если Анчелотти покинет команду
11:41 · Испания. Ла Лига
Тренерский штаб «Барселоны» считает Кристенсена идеальным трансфером
11:35 · Испания. Ла Лига
Кроос определится с новым контрактом в июне
11:00 · Англия. Премьер-лига
Эдегор: «Возможно, будь я испанцем, мне бы дали больше шансов в «Реале»
10:54 · Англия. Премьер-лига
Фелиш: «Возможно, люди критикуют Винисиуса по той причине, что он лучше остальных»
10:43 · Англия. Премьер-лига
Фелиш: «Не жалею, что в своё время подписал контракт с «Атлетико»
10:25 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» хочет сбить цену на Вальверде до 65 миллионов евро 1
Все новости
Рекомендуем