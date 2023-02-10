Альба высказался о своём будущем в «Барселоне»

Фланговый защитник Жорди Альба не планирует уходить из каталонской «Барселоны» по завершении нынешнего сезона. Об этом он рассказал в беседе с журналистом газеты Marca.

«Я хотел бы остаться в «Барселоне» и полностью выполнить свой контракт. Это моя главная цель сейчас. Я готов пойти на сокращение заработной платы, если клуб потребует. Если я пойму, что не в состоянии приносить пользу команде, то первым попрошу об уходе», - передает слова защитника газета Marca.

Действующее трудовое соглашение Альбы с «сине-гранатовыми» рассчитано до середины 2024 года. В текущем сезоне защитник провел 19 поединков, в которых отметился голом и результативным пасом.