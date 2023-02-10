В «Атлетико» приставили охранника к мемориальной доске в честь Куртуа - фанаты часто пытаются повредить ее

Бельгийский вратарь Тибо Куртуа многого добился в составе мадридского «Атлетико» - выиграл чемпионат страны, сыграл в финале Лиги чемпионов, взял Лигу Европы... В память об его заслугах на специальной аллее, через которую проходят болельщики клуба на новом стадионе, по пути на трибуны, появилась мемориальная табличка, такая же есть и для других исторически важных игроков клуба.

Однако так получилось, что сейчас Куртуа оказался в мадридском «Реале». И все бы ничего, но весной прошлого года он имел неосторожность сделать заявление, оскорбившее поклонников «матрасников». Куртуа заявил, что в «Реале» он, дескать, «на правильной стороне истории».

И вот после этого болельщики перестали относиться с почтением не только к нему самому, но и к табличке. На нее льют пиво и бросают окурки, намеренно топчут грязными ногами. Того и гляди, в один прекрасный день еще и испражнятся на нее - зная нравы иных футбольных фанатов, вряд ли стоит удивляться этому.

И теперь руководство клуба решило принять меры - к табличке с именем Куртуа приставлен охранник, который будет оберегать ее, сообщает El Mundo Deportivo. В его обязанности входит также следить за статуей Луиса Арагонеса, хотя его преданность клубу как раз никто не оспаривает - следить надо в смысле ее естественной чистоты.