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Чемпионат Испании. Ла Лига

Форвард «Реала» Винисиус призвал бороться с расизмом

09 Февраля 2023 • 20:16 Комментировать (2)

Бразильский нападающий Винисиус Жуниор, выступающий за мадридский «Реал», призвал бороться с проявлениями расизма.

«Нужно уже начать наказывать людей за такое. Иначе мы вернемся к тому, что было раньше. Пока же ничего не делают, мы будем сами биться за себя. Вперед, братья», - гласит сообщение южноамериканца в социальных сетях.

Стоит напомнить, что 22-летний бразилец неоднократно сталкивался с проявлениями расизма в свой адрес.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Жуниор провел 20 матчей, забил семь голов и сделал три ассиста. После 20 туров «Реал» занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Винисиус Жуниор
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Комментарии (2)
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Ceroki
09 Февраля 2023 в 20:44
О. Вини уже братву зазывает,. В его тупой бошке даже не дошла мысль ,что это люди смеются над ним не из за его цвета кожи , а из за его дебильных выходок .
NOBODY
09 Февраля 2023 в 20:24
реально придурок какой-то.....не хочет какой-нибудь другой клуб купить его???
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