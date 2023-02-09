Форвард «Реала» Винисиус призвал бороться с расизмом

Бразильский нападающий Винисиус Жуниор, выступающий за мадридский «Реал», призвал бороться с проявлениями расизма.

«Нужно уже начать наказывать людей за такое. Иначе мы вернемся к тому, что было раньше. Пока же ничего не делают, мы будем сами биться за себя. Вперед, братья», - гласит сообщение южноамериканца в социальных сетях.

Стоит напомнить, что 22-летний бразилец неоднократно сталкивался с проявлениями расизма в свой адрес.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Жуниор провел 20 матчей, забил семь голов и сделал три ассиста. После 20 туров «Реал» занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги.