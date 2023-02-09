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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти готов возглавить сборную Бразилии слухи

09 Февраля 2023 • 18:34 Комментировать

Сборная Бразилии остаётся без главного тренера – после чемпионата мира в Катаре этот пост оставил Тите. В Бразилии хотят, чтобы национальную команду страны принял известный итальянский специалист Карло Анчелотти. Такая вероятность существует. Как сообщает Globo Esporte, представители Бразильской конфедерации футбола через посредников выяснили, что Анчелотти готов принять сборную Бразилии по завершению клубного сезона 2022/2023.

По данным источника, глава бразильской конфедерации Эднальдо Родригес планирует в феврале встретиться с президентом «Реала» Флорентино Пересом, чтобы обсудить переход Карло Анчелотти. Действующий контракт итальянца в Мадриде рассчитан до средины 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Сборная Бразилии
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