«Барселона» может продать Альбу

Защитник Жорди Альба может покинуть «Барселону» в летнее трансферное окно. Каталонскому клубу нужно сократить зарплатную ведомость, а Альба является одним из самых высокооплачиваемых игроков команды. Как следствие, 33-летний футболист может стать жертвой ситуации, сообщает Fichajes.

За «Барселону» Жорди Альба выступает с лета 2012 года после перехода из «Валенсии». С тех пор защитник провёл за «сине-гранатовых» 448 матчей. В них Альба записал на свой счёт 26 голов и 99 голевых передач на партнёров.

Добавим, что эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Жорди Альбу в 5 миллионов евро.