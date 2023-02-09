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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Лапорта: «Сын Роналдиньо подпишет контракт с «Барселоной»

09 Февраля 2023 • 16:55 Комментировать

Сын Роналдиньо Жоао Мендес будет играть за «Барселону». Ранее трансфер своего 17-летнего сына в каталонский клуб анонсировал сам легендарный бразилец.

«Мы гордимся тем, что продолжаем сагу Роналдиньо. Его сын подпишет контракт с нами, он хорош», - сказал Лапорта, чьи слова в социальных сетях приводит авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Роналдиньо выступал за «Барселону» в 2003-2008 годах. За пять лет в каталонском клубе бразилец провёл 207 официальных матчей. В них Роналдиньо записал на свой счёт 94 гола и 70 результативных передач на партнёров. Также в Европе бразилец поиграл за «ПСЖ» и «Милан».

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Евро-Футбол.Ру,
Роналдиньо Барселона Жоан Лапорта Жоао Мендес
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