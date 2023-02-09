«Барселоне» придётся расстаться с двумя топ-игроками

«Барселона» по-прежнему переживает финансовые трудности. Чтобы вписаться в финансовые правила Ла Лиги, каталонцам нужно сократить зарплатную ведомость на 200 миллионов евро. На этом фоне, как сообщает Mundo Deportivo, «сине-гранатовые» могут расстаться с полузащитником Френки де Йонгом и нападающим Ансу Фати.

Отмечается, что Френки де Йонг и Ансу Фати находятся на радаре «Манчестер Юнайтед», так что на «Олд Траффорд» сейчас могут потирать руки.

На текущий момент «Барселона» лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании. Второй «Реал» команда Хави опережает на восемь зачётных баллов.