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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселоне» придётся расстаться с двумя топ-игроками

09 Февраля 2023 • 14:44 Комментировать

«Барселона» по-прежнему переживает финансовые трудности. Чтобы вписаться в финансовые правила Ла Лиги, каталонцам нужно сократить зарплатную ведомость на 200 миллионов евро. На этом фоне, как сообщает Mundo Deportivo, «сине-гранатовые» могут расстаться с полузащитником Френки де Йонгом и нападающим Ансу Фати.

Отмечается, что Френки де Йонг и Ансу Фати находятся на радаре «Манчестер Юнайтед», так что на «Олд Траффорд» сейчас могут потирать руки.

На текущий момент «Барселона» лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании. Второй «Реал» команда Хави опережает на восемь зачётных баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Юнайтед Ансу Фати Френки де Йонг трансферы футбола - лето 2023
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