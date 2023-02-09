Тебас: «Суперлига хочет обмануть весь европейский футбол»

Глава испанской Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о том, что мадридский «Реал», каталонская «Барселона» и туринский «Ювентус» хотят перезапустить проект Суперлиги Европы.

«Суперлига – зверь, который притворяется бабушкой, чтобы обмануть весь европейский футбол. Но большой нос и зубы выдают его намерения», - оставил сообщение руководитель в социальных сетях.

Напомним, что изначально о запуске Суперлиги было объявлено в середине апреля 2019 года. Однако спустя несколько дней проект был заморожен из-за массовой критики в сторону создателей. Первоначально планировалось, что в новом турнире будут участвовать 12 европейских топ-клуб из «Большой пятёрки».