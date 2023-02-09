«Валенсия» может продать грузинского вратаря за 25 млн евро

Грузинский голкипер Георгий Мамардашвили может покинуть «Валенсию» в летнее трансферное окно. По сообщениям журналистов Todofichajes, в испанском клубе рассчитывают выручить с продажи 22-летнего вратаря порядка 25 миллионов евро.

Ранее в европейской прессе сообщалось об интересе к Мамардашвили со стороны нескольких топ-клубов. Подписать вратаря хотели «Ювентус», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Аякс».

Георгий связан контрактными обязательствами с «летучими мышами» до лета 2027 года.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании Мамардашвили принял участие в 20 поединках, в которых пропустил 24 мяча.