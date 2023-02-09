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Чемпионат Испании. Ла Лига

Брат Месси извинился перед «Барселоной» за резкие слова

09 Февраля 2023 • 11:36 Комментировать

Матиас Месси, который является братом звезды мирового футбола Лионеля Месси, принес извинения за неуважительные высказывания о каталонской «Барселоне», воспитавшей легендарного нападающего.

«Я хотел бы объясниться за свои высказывания. Мы просто шутили в тот момент. Как я могу думать такое о «Барселоне»? Этот клуб дал многое Лео и нашей семье. Каталония – второй дом для нас. Мне жаль, если я обидел кого-то своими высказываниями», - гласит сообщение Матиаса в социальных сетях.

Лионель Месси выступал за первую команду «Барселоны» с 2005 по 2021 год. В настоящий момент аргентинец играет во Франции за «ПСЖ».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси ПСЖ Матиас Месси
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