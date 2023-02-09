«Сантос» не оставляет надежд переманить Кавани

Уругвайский нападающий Эдинсон Кавани неплохо чувствует себя в Валенсии, он забил уже семь голов в текущем сезоне, подтверждая, что даже в европейском футболе на него есть спрос. А вот в Южной Америке о нем почти позабыли - и только бразильский «Сантос» еще надеется договориться с ним, хотя сам Кавани мечтал о приглашении от «Бока Хуниорс».

- Мы еще пробуем. Еще есть вероятность. Мы обращались к Кавани, спрашивали, хочет ли он поиграть за нас. Приглашали его посмотреть, что и как у нас. Он обещал подумать, - цитирует слова президента «Сантоса» Жозе Карлоса де Оливейры издание derbyderbyderby.it.