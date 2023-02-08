Брат Месси: «До Лионеля никто не знал «Барселону», был лишь «Реал»

Матиас Месси, который является братом форварда сборной Аргентины и «ПСЖ» Лионеля Месси, отметил вклад нападающего в развитие каталонской «Барселоны».

«До Месси никто не знал «Барселону». Был только мадридский «Реал». Плохо, что клуб так поступил с ним», - передает слова Матиаса газета Marca.

Лионель является воспитанником академии «сине-гранатовых». В составе первой команды «Барселоны» он выступал с 2005 по 2021 год. В настоящий момент аргентинец играет в чемпионате Франции за «ПСЖ». Его действующее трудовое соглашение с парижским грандом рассчитано до лета текущего года.