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Чемпионат Испании. Ла Лига

Брат Месси: «До Лионеля никто не знал «Барселону», был лишь «Реал»

08 Февраля 2023 • 23:13 Комментировать (3)

Матиас Месси, который является братом форварда сборной Аргентины и «ПСЖ» Лионеля Месси, отметил вклад нападающего в развитие каталонской «Барселоны».

«До Месси никто не знал «Барселону». Был только мадридский «Реал». Плохо, что клуб так поступил с ним», - передает слова Матиаса газета Marca.

Лионель является воспитанником академии «сине-гранатовых». В составе первой команды «Барселоны» он выступал с 2005 по 2021 год. В настоящий момент аргентинец играет в чемпионате Франции за «ПСЖ». Его действующее трудовое соглашение с парижским грандом рассчитано до лета текущего года.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси Матиас Месси
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Комментарии (3)
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Bettega
08 Февраля 2023 в 23:39
не кисло так братан лохонулся
sagittarius
08 Февраля 2023 в 23:36
Несправедливое разделение. В семье Месси родились сыновья, одному из них всевышний дал футбольный талант, а другого лишил разума. Родителям должно быть обидно.
NOBODY
09 Февраля 2023 в 00:00
ха ха ха )))
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