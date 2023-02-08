Куман: «Месси сразу заметил индивидуальные качества Педри»

Бывший главный тренер «Барселоны» Рональд Куман поделился своими первыми впечатлениями о полузащитнике каталонского клуба Педри, а также вспомнил об отношении Лионеля Месси к молодому испанцу.

«Месси был очень скромным. Он сразу заметил индивидуальные качества Педри. Он общался с ним даже во время матчей, в отличие от других игроков. Когда в команду пришел Педри, я знал, что он будет очень хорош. И Месси тоже это понимал», — цитирует речь Кумана Mundo Deportivo

Напомним, что голландский специалист возглавлял «Барселону» с 2020 по 2021 год.

Сейчас наставник руководит национальной сборной Нидерландов.

В сезоне 2022/2023 Педри забил 5 голов в 20 матчах за «сине-гранатовых» в чемпионате Испании.