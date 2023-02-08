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Чемпионат Испании. Ла Лига

Куман: «У «Барсы» всё очень хорошо, в матче с «Реалом» они играли в потрясающий футбол»

08 Февраля 2023 • 19:57 Комментировать

Экс-наставник «Барселоны» Рональд Куман, который возглавлял клуб с 2020 по 2021 год, высоко оценил игру каталонского клуба в нынешнем сезоне.

«У «Барсы» всё очень хорошо. Я видел матч их матч с «Реалом». Они играли в потрясающий футбол. Конечно, если у вас есть десять или двенадцать новых игроков, всё немного проще, но это зависит от качества вашего состава. На моём этапе работы в «Барсе» всё было иначе», — передаёт слова Кумана Mundo Deportivo.

Напомним, что 15 января 2023 года в рамках Суперкубка Испании «Барселона» обыграла мадридский «Реал» со счётом 3:1.

«Сине-гранатовые» занимают первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, опережая идущий вторым королевский клуб на 8 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Рональд Куман Суперкубок Испании
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