Брат Месси: «Болельщики должны были требовать, чтобы Лапорта ушёл, а Месси остался, но испанцы предали нас»

Матиас Месси, являющийся братом нападающего «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионеля Месси, ответил на вопрос о потенциальном возвращении аргентинца в «Барселону».

«Это очень лёгкий вопрос. Я помню заголовок испанской газеты: «Месси должен вернуться в «Барселону». Нет, мы не вернёмся в «Барселону», а если и вернёмся, то проведём хорошую чистку руководства. В том числе уберём неблагодарного президента Жоана Лапорту.

Для меня «Барселона» стала известной лишь благодаря Месси. «Реал» уже был таковым. Тот, кто был в клубном музее, понимает, что музей «Барселоны» — это музей Месси. Болельщики должны были требовать, чтобы Лапорта ушёл, а Месси остался, но испанцы предали нас», — передаёт речь Матиаса издание Mundo Deportivo.