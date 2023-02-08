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Чемпионат Испании. Ла Лига

Брат Месси: «Болельщики должны были требовать, чтобы Лапорта ушёл, а Месси остался, но испанцы предали нас»

08 Февраля 2023 • 19:26 Комментировать (1)

Матиас Месси, являющийся братом нападающего «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионеля Месси, ответил на вопрос о потенциальном возвращении аргентинца в «Барселону».

«Это очень лёгкий вопрос. Я помню заголовок испанской газеты: «Месси должен вернуться в «Барселону». Нет, мы не вернёмся в «Барселону», а если и вернёмся, то проведём хорошую чистку руководства. В том числе уберём неблагодарного президента Жоана Лапорту.

Для меня «Барселона» стала известной лишь благодаря Месси. «Реал» уже был таковым. Тот, кто был в клубном музее, понимает, что музей «Барселоны» — это музей Месси. Болельщики должны были требовать, чтобы Лапорта ушёл, а Месси остался, но испанцы предали нас», — передаёт речь Матиаса издание Mundo Deportivo.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси Сборная Аргентины Жоан Лапорта ПСЖ
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Комментарии (1)
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andi
08 Февраля 2023 в 19:36
Интересная фраза - мы не вернемся в Барселону. А причем здесь брат с его мы?
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