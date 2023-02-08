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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Давид Сильва не планирует идти по стопам Роналду

08 Февраля 2023 • 11:57 Комментировать (1)

Криштиану Роналду в конце прошлого года подписал контракт с «Аль-Насром». Саудовские клубы и дальше планируют приглашать в лигу звёзд – финансовые возможности им это позволяют. Предложение из этой страны получил известный полузащитник Давид Сильва, который сейчас выступает за «Реал Сосьедад». Впрочем, звёздный испанец не планирует идти по стопам Роналду и ехать в Саудовскую Аравию. Об этом на своих страницах рассказывает Relevo.

Давида Сильву многие знают по выступлениям за «Манчестер Сити». За топ-клуб Премьер-лиги испанец выступал на протяжении десяти сезонов – с 2010 по 2020 год.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Давид Сильва Трансферы футбола - зима 2023
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Комментарии (1)
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CHegevarra007
08 Февраля 2023 в 12:19
Португез скорее всего тоже планировал совсем другое, но...
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