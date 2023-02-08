​Давид Сильва не планирует идти по стопам Роналду

Криштиану Роналду в конце прошлого года подписал контракт с «Аль-Насром». Саудовские клубы и дальше планируют приглашать в лигу звёзд – финансовые возможности им это позволяют. Предложение из этой страны получил известный полузащитник Давид Сильва, который сейчас выступает за «Реал Сосьедад». Впрочем, звёздный испанец не планирует идти по стопам Роналду и ехать в Саудовскую Аравию. Об этом на своих страницах рассказывает Relevo.

Давида Сильву многие знают по выступлениям за «Манчестер Сити». За топ-клуб Премьер-лиги испанец выступал на протяжении десяти сезонов – с 2010 по 2020 год.