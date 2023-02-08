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Чемпионат Испании. Ла Лига

Названа главная «жертва» в карьере Месси и Роналду

08 Февраля 2023 • 10:28 Комментировать

Назван самый удобный соперник для звездных нападающих Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Как показывают подсчеты портала Transfermarkt, аргентинец и португалец чаще всего поражали ворота представителя испанского чемпионата - «Севильи».

Месси провел против андалусийцев 43 поединка и 38 раз расписался в воротах этой команды. В свою очередь Роналду принял участие в 18 матчах с «Севильей» и отметился 27 забитыми мячами.

В настоящий момент Лионель выступает в чемпионате Франции за «ПСЖ». Криштиану в декабре прошлого года перешел в «Аль-Наср» (Саудовская Аравия), подписав контракт на 2,5 сезона.

Назван топ-клуб АПЛ, который хотел купить Месси

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Евро-Футбол.Ру,
Севилья Криштиану Роналду Лионель Месси ПСЖ Аль-Наср
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