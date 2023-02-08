Иско может воссоединиться с Марсело

Полузащитник Иско, известный по выступлениям за мадридский «Реал» и сборную Испании, может оказаться в чемпионате Греции. По информации Todofichajes, 30-летний игрок находится в сфере интересов пирейского «Олимпиакоса», за который выступает его экс-одноклубник по «королевскому» клубу Марсело.

Иско может перебраться в греческий гранд бесплатно, поскольку сейчас находится в статусе свободного агента. Последним клубом полузащитника была «Севилья», с которой он расторг контракт в конце прошлого года.

В сезоне-2022/2023 хавбек сыграл 12 поединков в Ла Лиге, в которых записал на свой счет две голевые передачи.