Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетико» предложит 25 миллионов за игрока «ПСЖ»

08 Февраля 2023 • 07:20 Комментировать

Центральный защитник «ПСЖ» Преснел Кимпембе является приоритетной целью мадридского «Атлетико» на летнее трансферное окно. Об этом сообщают журналисты Todofichajes.

«Матрасники» планируют предложить за 27-летнего французского футболиста 25 миллионов евро. В Мадриде считают, что это достаточная сумма отступных за игрока с контрактом, истекающим летом 2024 года.

Кимпембе выступает за парижский гранд с лета 2015 года. В нынешнем сезоне чемпионата Франции защитник поучаствовал в восьми поединках, в которых получил три желтые карточки.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» предложил Преснелу новый трудовой договор.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид ПСЖ Преснел Кимпембе
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 08 Февраля
07:20 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» предложит 25 миллионов за игрока «ПСЖ»
07:05 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» готова потратить 50 млн евро на испанского полузащитника
06:06 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» нацелился на защитника сборной Аргентины
05:34 · Италия. Серия А
Хвича стал трансферной целью испанского суперклуба
04:38 · Испания. Ла Лига
Роналдиньо рассказал, как относится к Хави
03:43 · Испания. Ла Лига
У Симеоне появилась претензия к Депаю
03:20 · Испания. Ла Лига
«Барселона» нашла «нового Луиса Суареса»
00:55 · Италия. Серия А
Итальянский топ-клуб присматривается к Диего Симеоне слухи
00:10 · Испания. Ла Лига
Анчелотти рассказал, чувствует ли угрозу увольнения из «Реала»
00:01 · Германия. Бундеслига
Тюрам хотел перейти в «Атлетико» в январе, но клуб не смог его себе позволить
07 Февраля
23:40 · Испания. Ла Лига
«Реал» определился с потенциальными сменщиками Анчелотти 1 слухи
23:11 · Англия. Премьер-лига
Романо: «МЮ» уже два года следит за Фати» 3
23:01 · Испания. Ла Лига
Ираола: «Мы движемся в правильном направлении, но я осознаю свою роль»
22:48 · Испания. Ла Лига
Лапорта: «Мечтаю выиграть Ла Лигу»
22:40 · Испания. Ла Лига
Гави и Педри помогли Дембеле освоить испанский
Все новости
Рекомендуем