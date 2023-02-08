«Атлетико» предложит 25 миллионов за игрока «ПСЖ»

Центральный защитник «ПСЖ» Преснел Кимпембе является приоритетной целью мадридского «Атлетико» на летнее трансферное окно. Об этом сообщают журналисты Todofichajes.

«Матрасники» планируют предложить за 27-летнего французского футболиста 25 миллионов евро. В Мадриде считают, что это достаточная сумма отступных за игрока с контрактом, истекающим летом 2024 года.

Кимпембе выступает за парижский гранд с лета 2015 года. В нынешнем сезоне чемпионата Франции защитник поучаствовал в восьми поединках, в которых получил три желтые карточки.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» предложил Преснелу новый трудовой договор.