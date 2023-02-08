Роналдиньо рассказал, как относится к Хави

Бывший бразильский полузащитник Роналдиньо, известный по выступлениям за каталонскую «Барселону» и «Милан», рассказал о своем отношении к нынешнему главному тренеру «сине-гранатовых» Хави Эрнандесу.

«Хави – мой хороший друг. Надеюсь, у него все получится у руля «Барселоны». Хочу, чтобы он привел команду к титулу», - передает слова бразильца Sport.es.

В последнем матче чемпионата Испании «Барселона» на «Камп Ноу» крупно обыграла «Севилью» со счетом 3:0.

После 20 туров Ла Лиги «сине-гранатовые» набрали 53 балла и занимают первое место в турнирной таблице. Подопечные Хави опережают идущий вторым «Реал» на восемь баллов.