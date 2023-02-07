Лапорта: «Мечтаю выиграть Ла Лигу»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта поделился своими ожиданиями от нынешнего розыгрыша чемпионата Испании.

«Мечтаю выиграть Ла Лигу, мы на правильном пути. Нужно убрать самоуверенность, мы должны работать не покладая рук», - приводит слова Лапорты Marca.

Ранее президент каталонского клуба оценил работу главного тренера команды Хави, сказав, что он «отлично справляется».

За 20 проведённых противостояний «сине-гранатовые» сумели набрать 53 очка, что позволяет им в данный момент занимать первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, опережая идущий вторым мадридский «Реал» на восемь баллов.