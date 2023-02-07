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Чемпионат Испании. Ла Лига

Лапорта: «Мечтаю выиграть Ла Лигу»

07 Февраля 2023 • 22:48 Комментировать

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта поделился своими ожиданиями от нынешнего розыгрыша чемпионата Испании.

«Мечтаю выиграть Ла Лигу, мы на правильном пути. Нужно убрать самоуверенность, мы должны работать не покладая рук», - приводит слова Лапорты Marca.

Ранее президент каталонского клуба оценил работу главного тренера команды Хави, сказав, что он «отлично справляется».

За 20 проведённых противостояний «сине-гранатовые» сумели набрать 53 очка, что позволяет им в данный момент занимать первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, опережая идущий вторым мадридский «Реал» на восемь баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жоан Лапорта Хави Эрнандес Ла Лига
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