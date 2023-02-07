«Атлетико» присматривается к чемпиону мира – 2022 из «Бетиса»

Мадридский «Атлетико» присматривается к опорному полузащитнику «Бетиса» и национальной сборной Аргентины, чемпиону мира 2022 года Гидо Родригесу. Об этом сообщает AS.

По информации источника, «матрасники» намерены перестроить свой состав к следующей осени, и Родригес очень хорошо вписывается в их планы.

«Красно-белые» определили Гидо Родригеса как одного из игроков, которых они хотят подписать грядущим летом, чтобы укрепить свою полузащиту. Контракт аргентинского спортсмена с «Бетисом» истекает в июне 2024 года, в связи с чем в «Атлетико» надеются, что предстоящим летом они смогут подписать 28-летнего игрока за сравнительно небольшую сумму.