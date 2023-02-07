​В «Реале» делают ставку на Альваро Родригеса

В последнее время слухи связывают «Реал» с некоторыми нападающими, что неудивительно, ведь Карим Бензема выходит на закат своей карьеры. Впрочем, в Мадриде смотрят не только на трансферный рынок, но и на молодёжку. Как стало известно Relevo, в следующем сезоне «сливочные» будут рассчитывать на уругвайца Альваро Родригеса.

По данным источника, в «Реале» высоко ценят Альваро Родригеса и верят, что он закрепится в первой команде. В мадридском клубе отмечают тот факт, что Родригес не похож на остальных игроков группы атаки из-за своих габаритов (рост игрока – 193 сантиметра).

Летом Альваро Родригесу исполнится 19 лет. В академии «Реала» он оказался в 2020 году.

Отметим, что в начале 2023 году Альваро Родригес дебютировал за первую команду «Реала» в кубковом матче.