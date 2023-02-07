Роналдиньо анонсировал трансфер сына в «Барселону»

Легенда бразильского футбола Роналдиньо рассказал, что его сын Жоао Мендес продолжит карьеру в каталонской «Барселоне».
«Мой сын будет выступать за «Барселону». После оформления трансфера я буду больше времени проводить в клубе», - передает слова Роналдиньо газета Marca.
Стоит отметить, что с января текущего года 17-летний Мендес находится на просмотре в каталонском гранде. До приезда в Барселону он выступал на родине за клуб «Крузейро».
«Барселона» лидирует в нынешнем сезоне чемпионата Испании. После 20 туров подопечные Хави Эрнандеса опережают идущий вторым «Реал» на восемь баллов.
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