Роналдиньо анонсировал трансфер сына в «Барселону»

Легенда бразильского футбола Роналдиньо рассказал, что его сын Жоао Мендес продолжит карьеру в каталонской «Барселоне».

«Мой сын будет выступать за «Барселону». После оформления трансфера я буду больше времени проводить в клубе», - передает слова Роналдиньо газета Marca.

Стоит отметить, что с января текущего года 17-летний Мендес находится на просмотре в каталонском гранде. До приезда в Барселону он выступал на родине за клуб «Крузейро».

«Барселона» лидирует в нынешнем сезоне чемпионата Испании. После 20 туров подопечные Хави Эрнандеса опережают идущий вторым «Реал» на восемь баллов.