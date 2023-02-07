Действующий контракт полузащитника Луки Модрича с «Реалом» истекает в конце сезона. Мадридский гранд готов предложить 37-летнему полузащитнику новое трудовое соглашение. При этом «сливочные» выдвинули игроку ультиматум – Модрич должен завершить выступления за национальную сборную Хорватии после финальной части Лиги наций в июне текущего года. Об этом рассказывает Sportske novosti.

Судя по всему, в «Реале» не хотят, чтобы Лука Модрич выступал и на международном уровне в столь солидном для футбольного мира возрасте.

Ранее в прессе появлялась информация о том, что Лука Модрич планирует выступить за сборную Хорватии на Евро-2024. Впрочем, команде ещё нужно туда квалифицироваться.