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Чемпионат Испании. Ла Лига

​«Реал» выдвинул ультиматум Модричу слухи

07 Февраля 2023 • 17:56 Комментировать

Действующий контракт полузащитника Луки Модрича с «Реалом» истекает в конце сезона. Мадридский гранд готов предложить 37-летнему полузащитнику новое трудовое соглашение. При этом «сливочные» выдвинули игроку ультиматум – Модрич должен завершить выступления за национальную сборную Хорватии после финальной части Лиги наций в июне текущего года. Об этом рассказывает Sportske novosti.

Судя по всему, в «Реале» не хотят, чтобы Лука Модрич выступал и на международном уровне в столь солидном для футбольного мира возрасте.

Ранее в прессе появлялась информация о том, что Лука Модрич планирует выступить за сборную Хорватии на Евро-2024. Впрочем, команде ещё нужно туда квалифицироваться.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Сборная Хорватии Лука Модрич
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