​«Барселона» может выкупить Карраско летом

Вингер «Атлетико» Янник Карраско может быть выкуплен «Барселоной» по завершению нынешнего сезона. Как сообщает El Nacional, каталонский клуб уже проинформировал 29-летнего бельгийца о своём намерении.

В зимнее трансферное окно из «Барселоны» в «Атлетико» перебрался Мемфис Депай. Тогда каталонцы рассказывали о том, что в рамках сделки у них будет возможность выкупить Янника Карраско по определённой цене.

В сезоне 2022/2023 Янник Карраско забил четыре гола и отдал два голевых паса в 27 матчах за «Атлетико». Эксперты портала transfermarkt оценивают бельгийца в 30 миллионов евро.