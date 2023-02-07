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Чемпионат Испании. Ла Лига

Тренер Бензема: «Роналду не выдержал бы наши тренировки»

07 Февраля 2023 • 09:06 Комментировать

Тренер Педро Паррадо, который занимается подготовкой нападающего мадридского «Реала» Карима Бензема, прокомментировал травматичность своего подопечного в текущем сезоне.

«У Карима такой менталитет, что ему хочется постоянно тренироваться и становиться лучше. В клубе допустили ошибку, поставив его на матч сразу же после возвращения. Тренировки, которые проводит Бензема, не выдержал бы даже Криштиану Роналду», - передает слова специалиста газета Marca.

Напомним, что 35-летний французский нападающий пропустил последний матч с «Мальоркой» и не поможет «сливочным» на клубном чемпионате мира.

В этом сезоне Карим забил девять голов и отдал три ассиста в 12 матчах Ла Лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Криштиану Роналду Карим Бензема Педро Паррадо
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