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Чемпионат Испании. Ла Лига

В «Барселоне» оценили работу Хави

07 Февраля 2023 • 07:26 Комментировать

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта высказался касательно результатов команды в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании.

«У команды все складывается хорошо. Но впереди еще очень много работы, нужно проявить свою целеустремленность. Работа главного тренера? Хави отлично справляется. Он возглавил «Барселону» в непростой период, но смог все наладить. Этот тренер привил футболистам командный дух», - передает слова руководителя газета Marca.

По итогам 20 туров «сине-гранатовые» лидируют в турнирной таблице Ла Лиги, опережая ближайшего конкурента на восемь баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жоан Лапорта Хави Эрнандес
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