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«Севилья» согласовала трансфер соотечественника Месси

07 Февраля 2023 • 06:35 Комментировать

Защитник Федерико Гаттони, правами на которого владеет аргентинский клуб «Сан-Лоренсо», может переехать из Южной Америки в Европу. По данным инсайдера Фабрицио Романо, интерес к 23-летнему игроку проявляет «Севилья».

Андалусийцы провели переговоры с агентом футболиста и договорились о подписании контракта. Сумма трансфера составит 1,2 миллиона евро. Гаттони присоединится к испанскому клубу по завершении нынешнего сезона.

В прошлом сезоне Федерико поучаствовал в 37 матчах за «Сан-Лоренсо», в которых отметился четырьмя забитыми мячами.

В этом сезоне «Севилья» идет на 16-м месте в Ла Лиге после 20 туров.

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Евро-Футбол.Ру,
Севилья Сан-Лоренсо трансферы футбола - лето 2023 Федерико Гаттони
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