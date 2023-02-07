Игрок «Барселоны» Педри потроллил «Реал»

Полузащитник каталонской «Барселоны» Педри потроллил мадридский «Реал» после завершения 20-го тура чемпионата Испании. В социальных сетях хавбек разместил свою фотографию, где обвел номер восемь на форме. Именно на такое количество баллов «сине-гранатовые» оторвались от «королевского» клуба в Ла Лиге. Спустя некоторое время Педри удалил пост.

В рамках прошлого тура «Барселона» на своем домашнем стадионе победила «Севилью» со счетом 3:0, а «Реал» на выезде сенсационно уступил «Мальорке» - 0:1.

Каталонцы лидируют в таблице чемпионата Испании с 53 набранными баллами. На счету «Реала» 45 очков.