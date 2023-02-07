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Чемпионат Испании. Ла Лига

Игрок «Барселоны» Педри потроллил «Реал»

07 Февраля 2023 • 06:24 Комментировать

Полузащитник каталонской «Барселоны» Педри потроллил мадридский «Реал» после завершения 20-го тура чемпионата Испании. В социальных сетях хавбек разместил свою фотографию, где обвел номер восемь на форме. Именно на такое количество баллов «сине-гранатовые» оторвались от «королевского» клуба в Ла Лиге. Спустя некоторое время Педри удалил пост.

В рамках прошлого тура «Барселона» на своем домашнем стадионе победила «Севилью» со счетом 3:0, а «Реал» на выезде сенсационно уступил «Мальорке» - 0:1.

Каталонцы лидируют в таблице чемпионата Испании с 53 набранными баллами. На счету «Реала» 45 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Педри
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