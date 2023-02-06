​«Атлетико» нацелился на полузащитника «Реала»

«Атлетико» рассчитывает усилить среднюю линию в летнее трансферное окно. Как сообщает Marca, «матрасники» нацелились на полузащитника Дани Себальоса. Клуб хочет переманить футболиста у соседей из «Реала».

Действующий контракт Дани Себальоса с «Реалом» истекает в конце сезона, то есть «Атлетико» может заполучить футболиста бесплатно. При этом ранее в прессе появлялась информация о том, что «сливочные» предложат 26-летнему полузащитнику новое трудовое соглашение.

В сезоне 2022/2023 Дани Себальос провёл за «Реал» 21 матч. Полузащитник записал на свой счёт один гол и четыре голевых паса.