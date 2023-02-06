​Винисиус проявил неуважение к игрокам «Мальорки» - раскрыты слова форварда «Реала»

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор в воскресном гостевом матче против «Мальорки» столкнулся с расизмом со стороны фанатов островитян. В прессе появилась информация о том, что бразилец в прошедшем поединке тоже отличился со знаком минус. Так, Винисиус проявил неуважение к нескольким футболистам «Мальорки».

«Когда вы закончите карьеру, вам придётся искать новую работу. Потому что у вас никогда не будет столько денег, как у меня», - сказал Винисиус, чьи слова приводит El Chiringuito.

Стоит сказать, что ранее соперники Винисиуса Жуниора уже жаловались на провокации на поле со стороны бразильца.

«Реал» на текущий момент занимает второе место в таблице Ла Лиги.