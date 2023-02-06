​Ла Лига расследует оскорбления Винисиуса

В воскресенье «Реал» проводил гостевой матч чемпионата Испании против «Мальорки» . Нападающий мадридской команды Винисиус Жуниор столкнулся с оскорблениями на расовой почве со стороны фанатов островитян.

Ла Лига начала расследование инцидента. В организации хотят идентифицировать и наказать тех людей, из уст которых звучали оскорбительные высказывания. Ла Лига надеется на помощь фанатов «Мальорки» - они могут поделиться ценной информацией через специальный электронный адрес.

Напомним, что «Мальорка» обыграла «Реал» на своём поле со счётом 1:0. По итогам тура отставание мадридцев от «Барселоны» выросло до восьми очков.