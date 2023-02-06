​Хави: «Реал» никогда не умирает»

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался насчёт турнирного положения в чемпионате Испании.

Напомним, что по итогам воскресенья отрыв «Барселоны» от «Реала» увеличился до восьми зачётных баллов. Впрочем, главный тренер каталонской команды Хави не считает, что этот отрыв позволяет его команде чувствовать себя вальяжно.

«Реал» никогда не умирает. Я сталкивался с отличными камбэками «Реала», когда был футболистом. Не хотел бы столкнуться с ними как тренер. На дворе только февраль», - высказался Хави, чьи слова на своих страницах приводит издание Marca.

Следующий матч «Барселона» проведёт 12 февраля – против «Вильярреала» на выезде.