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Чемпионат Испании. Ла Лига

​«Барселона» назвала диагноз Бускетса

06 Февраля 2023 • 14:44 Комментировать

«Барселона» на страницах своего официального сайта опубликовала пресс-релиз по итогам обследования, которое прошёл полузащитник Серхио Бускетс.

Напомним, что Серхио Бускетс травмировался в воскресном матче чемпионата Испании против «Севильи» (3:0).

В результате обследования у Бускетса выявили растяжение наружной латеральной связки левой лодыжки. Каталонский клуб не называет сроки отсутствия 34-летнего футболиста. Ранее в СМИ сообщалось, что Бускетс пропустит от двух до трёх недель.

Действующий контракт связывает Серхио Бускетса с «Барселоной» до конца нынешнего сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Серхио Бускетс
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