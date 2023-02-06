​«Барселона» назвала диагноз Бускетса

«Барселона» на страницах своего официального сайта опубликовала пресс-релиз по итогам обследования, которое прошёл полузащитник Серхио Бускетс.

Напомним, что Серхио Бускетс травмировался в воскресном матче чемпионата Испании против «Севильи» (3:0).

В результате обследования у Бускетса выявили растяжение наружной латеральной связки левой лодыжки. Каталонский клуб не называет сроки отсутствия 34-летнего футболиста. Ранее в СМИ сообщалось, что Бускетс пропустит от двух до трёх недель.

Действующий контракт связывает Серхио Бускетса с «Барселоной» до конца нынешнего сезона.